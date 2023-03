Air, finalmente Ben Affleck che dirige Matt Damon: 'Ma lo faceva già al teatro del liceo'

Air è il nuovo film diretto da Ben Affleck, che torna alla regia diversi anni dopo il flop di La legge della notte, e per l'occasione ritrova l'amico di lunga data Matt Damon, scelto come attore protagonista.

Non è la prima volta che Ben Affleck e Matt Damon lavorano insieme, ma finora il primo non aveva mai diretto il secondo: il duo, vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Will Hunting - Genio Ribelle, recentemente ha collaborato in The Last Duel di Ridley Scott, ma Air - che racconta la storia della nascita del mitico marchio di scarpe della Nike - ha portato la loro relazione professionale su tutto un altro livello. In realtà, però, Ben Affleck aveva già diretto Matt Damon in un'occasione, anche se lontano dagli occhi del pubblico.

"So che per tutti voi può sembrare che questa è la prima volta che Ben mi dirige, ma non è così in realtà" ha dichiarato Matt Damon nel corso di una nuova intervista promozionale con IndieWire." Non tutti lo sanno, ma durante le recite al liceo il regista era lui e mi comandava a bacchetta: in pratica, mi ha diretto per qualcosa come quarant'anni. Onestamente, è stata una specie di progressione naturale. Abbiamo scritto un sacco di film, prodotto o recitato insieme per così tanti anni, per decenni, quindi questa volta non è stato molto diverso lavorare come attore e regista." Ben Affleck ha aggiunto: "Non ho trovato grosse differenze in questa nuova collaborazione, lavorare con Matt è sempre bello perché gli voglio come un fratello e, come regista, voglio sempre che i miei attori provino questa sensazione positiva sul set. Non sono un regista severo, anzi. Sul set non faccio che ripetere: 'Dai, va tutto bene, andrà tutto bene, prendetevi tutto il tempo che volete, fate quello che dovete fare per essere pronti'. Mi piace proiettare questo tipo di energia positiva."

