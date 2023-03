Air: Ben Affleck convinto da Jordan a scritturare Viola Davis nel ruolo di sua madre

Ben Affleck, regista di Air, film che racconta le vicende che stanno dietro il contratto tra Michael Jordan e la Nike, accordo che ha cambiato per sempre il mondo dello sport e del marketing unendo i due universi in un legame indissolubile. Parlando all’Hollywood Reporter ha raccontato come è nata l’idea di scritturare Viola Davis.

Ben Affleck, che recentemente ha spiegato di non voler dirigere nulla per la DC, ha spiegato di aver voluto parlare con Michael Jordan prima di portare sugli schermi la storia delle Air Jordan e di averlo incontrato su un campo da golf per fare una chiacchierata in merito.



Il regista di Argo ha spiegato: “A volte gioco a carte insieme a Michael e abbiamo amici in comune, quindi gli ho chiesto se potessimo vederci per parlare e lui ha risposto affermativamente, chiedendomi di andare al campo da golf. Ci sono andato, l’ho incontrato e ho aspettato che finisse di giocare. Io non gioco a golf, credo sia un gioco che consuma la vita delle persone… ho aspettato”.



Quindi Affleck ha reso chiaro il motivo per cui aveva voluto parlare con Jordan a proposito del film: “Devo essere chiaro, questo non è un film su Michael Jordan. Non è stato compensato nella maniera adeguata per un prodotto di quel tipo. Gli ho detto che non avrei fatto il film se qualcosa non gli fosse piaciuto e che avevo bisogno di sapere cosa fosse importante per lui”.



Il marito di Jennifer Lopez ha poi raccontato della disponibilità di Jordan e di quanto avesse chiaro chi dovesse interpretare sua madre nel film: “Senza scendere troppo nei dettagli mi ha parlato di sua madre, che praticamente non era neanche nello script. È in quel momento che ho capito davvero di cosa dovesse parlare il film. Parlare con lui di sua madre è stato di grande ispirazione e ho realizzato di come non fosse un film sulla Nike e gli ho chiesto se avesse qualche idea su chi dovesse interpretarla e già sapevo chi avrebbe chiamato in causa perché era la stessa attrice che da tanto tempo avrei voluto dirigere. A quel punto Jordan mi ha guardato dritto negli occhi e al tempo c’era una sola battuta della madre nella sceneggiatura. E Ho pensato - Oh, mio Dio, vuole che offra la parte a Viola Davis. Come posso offrire a Viola Davis un film con una sola battuta? Non succederà mai-. Ma lui ha detto che lei era sua madre ed era davvero serio. E la discussione è finita lì. E alla fine è successo davvero. Non era un suo problema ma alla fine è successo”.



Il film, diretto da Ben Affleck e con protagonista Matt Damon, uscirà nelle sale italiane il 6 aprile 2023. Nell’attesa di poterlo vedere al cinema vi lasciamo il trailer di Air.