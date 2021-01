Aidan Gillen, star di Blitz e Game of Thrones: 'La quarantena mi ha insegnato molto'

Se pensiamo ad Aidan Gillen, non possiamo fare a meno di pensare anche a Game of Thrones e al suo "irreprensibile" Ditocorto ma, l'attore ha preso parte anche a molte altre produzioni nel corso degli ultimi anni. Una di queste è Blitz, il film del 2011 in cui appaiono anche Luke Evans e Jason Statham che questa sera andrà in onda su Rai 4.

In una recente intervista, l'interprete di Petyr Baelish ha dichiarato di essere stato inizialmente scombussolato dalla quarantena e dalle rigide norme imposte per evitare la diffusione della pandemia ma, il tempo libero a disposizione gli ha permesso anche di riflettere.

"È stato un periodo strano. I giorni si susseguivano uno dietro l'altro, non sapevo mai che ora fosse e avevo dei ritmi molto strani. Ma c'erano anche cose buone. Sono anche entrato in contatto con persone che non vedevo da tempo. Ho fatto lunghe passeggiate con vecchi amici, ho passato molto tempo con i miei figli e ho cucinato. Ho anche passato del tempo a pensare e preoccuparmi del futuro e di ciò che sta accadendo nel mondo, quindi non la considererei nemmeno una vera e propria vacanza. La quarantena mi ha insegnato molto".

"Ho sempre avuto bisogno di guadagnarmi da vivere, ho figli", ha continuato. "Ma nella mia vita non ho mai pensato di lavorare per soldi. Gli elementi costitutivi originali della mia carriera sono sempre stati cose un po' insolite. Probabilmente non lo farebbe chiunque, ma perché erano ruoli e progetti originali, difficili ed entusiasmanti".



Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Blitz e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate delle parole di Aidan Gillen.