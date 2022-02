Ahsoka, Ray Stevenson si unisce al cast della serie Disney+

L'universo televisivo di Star Wars continua ad aggiungere stelle al suo firmamento: l'attore Ray Stevenson si unirà infatti alla serie tv Ahsoka con protagonista Rosario Dawson.

Le riprese di Ahsoka stanno per iniziare, ma il cast dello spin-off di The Mandalorian continua a crescere, e questa volta aggiunge all'ensemble Ray Stevenson.

L'attore di Vikings e Thor è stato scritturato per una parte misteriosa all'interno della serie tv con Rosario Dawson, che ricordiamo vedrà anche Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead e persino il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli al riguardo, ma ovviamente vi terremo aggiornati.

Di certo Stevenson non è nuovo del mondo di Star Wars, dato che in precedenza ha già prestato la sua voce al personaggio di Gar Saxon nella serie animata di Star Wars: Rebels e in The Clone Wars.

Secondo le fonti citate dall'Hollywood Reporter, comunque, pare che l'attore possa portare sullo schermo un villain (e no, non sembrerebbe trattarsi di Thrawn).

Dovremo dunque attendere per scoprire esattamente di chi si tratterà, come anche cosa accadrà e chi incontrerà davvero Ahsoka nel suo viaggio per la galassia alla ricerca del Grand'Ammiraglio.



