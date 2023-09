Ahsoka, perchè la serie è migliore di Obi-Wan Kenobi?

Ahsoka e Obi-Wan Kenobi hanno condiviso lo schermo più volte in The Clone Wars e, finalmente, entrambi hanno ottenuto un progetto standalone. Nonostante le storie pregresse differenti dei personaggi, il loro iter produttivo non è stato tanto diverso nonostante il risultato abbia profonde differenze.

Le due serie raccontano entrambe storie di "rinascita" di due maestri Jedi. Se per Obi-Wan Kenobi al centro si pone il trauma conseguente alla caduta nel lato Oscuro di Anakin, per Ahsoka è la narrazione di una storia di solitudine. Nonostante l'impostazione dei due progetti possa essere definita quanto meno simile, il risultato finale, almeno per ora, sembra molto diverso e accolto in maniera totalmente differente dai fan. Secondo alcuni fan, Ahsoka sarebbe addirittura una maestra Jedi migliore di Obi Wan.

Ciò che è stato particolarmente apprezzato dai fan di Ahsoka è il modo in cui si pone in perfetta continuità rispetto a dove si era fermata la storyline del personaggio dopo The Clone Wars e Star Wars: Rebels, serie animate che l'hanno introdotta e sviluppata nel franchise. Differente, invece, è stata l'accoglienza di Obi-Wan Kenobi che, nonostante nei primi episodi sia stata recensita positivamente dai fan, è stata fortemente criticata per il modo in cui avrebbe, secondo molti, snaturato il personaggio raccontando un Obi-Wan Kenobi vittima degli eventi e fin troppo diverso sia alla versione che il pubblico ha imparato a conoscere nei film degli anni '80 che nella saga prequel.

Per scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione dei primi due episodi di Ahsoka.