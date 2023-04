Ahsoka, Ivanna Sakhno anticipa: 'E' molto simile ad un film'

La Star Wars Celebration ha dato ai fan tantissime cose su cui riflettere in vista delle serie in uscita. Una delle più importanti riguarda i villain di Ahsoka, serie che vedrà arrivare sul piccolo schermo in live-action, personaggi che il pubblico ha imparato a conoscere nelle serie animate.

Dopo l'annuncio di Lars Mikkelsen come Thrawn in Ahsoka, l'attenzione è stata totalmente monopolizzata dai villain della serie. Il compito di seguire e distruggere la fortissima maestra Jedi, sarà assegnato a Shin Hati, personaggio originale creato per la serie interpretato da Ivanna Sakhno che fa parte del lato Oscuro. La guerriera, a quanto pare, ha una alleanza con le Streghe di Dathomir presentate in The Clone Wars.

L'attrice, durante la Star Wars Celebration, ha parlato di Ahsoka paragonandola più che ad una serie ad un vero e proprio film. "Penso che l'intero spettacolo sia unico, ed è davvero un film, per me che guardo è una storia" ha detto, lodando il lavoro fatto dal regista Dave Filoni. "Penso che Dave abbia fatto un lavoro brillante capendo la luce e l'oscurità come uno spettro interiore, e mi fido di lui con tutto il cuore. Quindi penso quello che amo di lui è che ama il silenzio e ama parlare attraverso il silenzio" ha concluso.

Nel frattempo, Mary Elizabeth Winstead ha dato dei consigli ai fan su come aspettare l'arrivo di Ahsoka. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!