Ahsoka, Dave Filoni aggiorna i fan: 'Mi sento cautamente ottimista'

L'esordio in live action di Ahsoka risale ormai a 2 anni fa. Da quel momento le voci si sono inseguite e la lavorazione di una serie tv sul personaggio è stata quasi consequenziale. Dave Filoni ha aggiornato sulla produzione del progetto e su come potrà essere fondamentale per il mondo di Star Wars.

"Mi sto davvero divertendo" ha detto il regista e produttore, parlando del lavoro fatto per mettere in scena un personaggio che, per anni, è stato "relegato" al mondo dell'animazione. "E' qualcosa che non avrei mai pensato di fare, per quanto ho fatto tutte queste cose diverse nel corso degli anni con Star Wars. Scrivere, dirigere e collaborare a questo tipo di cose con così tante persone è il massimo a cui posso aspirare. C'è molto lavoro da fare, ma ho un team di incredibile talento intorno a me che lo sostiene. Quindi sono cautamente ottimista" ha concluso.

Parlando della serie, i fan hanno già iniziato ad ipotizzare dei collegamenti con altri prodotti Star Wars in arrivo. Secondo una teoria il personaggio di Ahsoka e quello di Jude Law che sarà tra i protagonisti di Skeleton Crew, nuova serie tv realizzata da Jon Watts alla sua prima esperienza nell'universo di Guerre Stellari. Il ruolo della Jedi potrebbe essere fondamentale per riuscire a collegare in maniera esaustiva più linee narrative e storie provenienti da trilogie differenti.

Nel frattempo Rosario Dawson ha svelato la finestra di lancio di Ahsoka, anticipando quale potrebbe essere il periodo di uscita della serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!