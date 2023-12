Ahsoka sarà il centro del film di Star Wars di Dave Filoni?

Uno dei progetti cinematografici più attesi di Star Wars è sicuramente il film di Dave Filoni che chiuderà in qualche maniera il Mandoverse con tutte le serie televisive che gli gravitano attorno. Ma Ahsoka sarà il centro nevralgico della narrazione? Proviamo a capirlo assieme.

Chi ha visto la serie televisiva dedicata ad Ahsoka sa che il personaggio al momento è bloccato, letteralmente, in una galassia lontana lontana rispetto a quella in cui avvengono gli eventi principali di Star Wars. Però sembra anche chiaro da questa serie che l'elemento Jedi e magico tipico di Guerre Stellari sia tornato in auge grazie a Dave Filoni che è anche stato promosso in Lucasfilm.

Perciò possiamo immaginare che questo film ancora senza un titolo riporti i Jedi sul grande schermo, tra Luke e Ahsoka sicuramente, e a questo punto anche Ezra. Solo che bisogna trovare un modo per riportare il personaggio interpretato da Rosario Dawson a casa, e chissà che una seconda stagione della serie possa farlo fungendo da prequel diretto al film.

Visto quanto Dave Filoni tiene a Star Wars è facile pensare che Ahsoka sarà il perno di questo progetto, personaggio capace di collegare vecchi fan e nuovi, di collegare George Lucas al presente del franchise, e quindi nel film la Jedi tornerà nella sua galassia pronta a combattere Thrawn e i suoi sgherri.

Dave Filoni ha anche anticipato L'erede dell'Impero per Star Wars, immaginando quindi che possa fare le cose in grande e incentrarle soprattutto su Ahsoka.

E secondo voi la Jedi sarà il perno di questo nuovo film oppure no? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!