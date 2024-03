Tra Ahsoka 2 e The Mandalorian, facciamo il punto sul Mandoverse: cosa deve uscire?

L'universo seriale di Star Wars ha riacceso decisamente la passione dei fan per i prodotti nati dall'idea di George Lucas, perciò facciamo assieme il punto su quello che deve uscire prossimamente tra Mandalorian e Ahsoka.

Il primo prodotto che dovrebbe uscire e di cui si sono un po' perse le tracce è The Skeleton Crew, programmato per il 2024 ma al momento in cui vi scriviamo senza una data ufficiale. Sarà ambientato nella stessa timeline di The Mandalorian con protagonista Jude Law, per una sorta di coming-of-age in salsa Star Wars.

Attualmente in lavorazione invece ci sono diversi progetti del Mandoverse. Intanto The Mandalorian & Grogu, il film di Jon Favreau che porterà sul grande schermo le avventure della coppia "padre-figlio", possibilmente in seguito alle vicende della terza stagione. Dovrebbe uscire nel 2026.

Sempre in lavorazione c'è la seconda stagione di Ahsoka, per la quale non abbiamo una data di uscita ma che a questo punto potremmo forse vedere prima del 2026. Ci siamo anche chiesti come potrebbe svilupparsi la trama della seconda stagione di Ahsoka.

Ci dovrebbe poi essere il film diretto da Dave Filoni che andrebbe a chiudere tutte le avventure seriali viste in The Mandalorian, Ahsoka e forse The Skeleton Crew, a questo punto dopo l'arrivo di tutti i prodotti precedenti.

Per quanto riguarda invece The Mandalorian 4 è abbastanza concreta la possibilità che la quarta stagione non si faccia, per confluire appunto nel film diretto da Jon Favreau. Qua tutti gli ultimi aggiornamenti su The Mandalorian & Grogu.

