Aggro Drift, il trailer: il film a infrarossi andrà in tour negli strip club d'America

Aggro Drift è il nuovo film di Harmony Korine, regista di culto e autore di Spring Breakers e Trash Humpers, tra gli altri, che finalmente si è mostrato con il primo trailer ufficiale.

Il film, che vede protagonista il rapper Travis Scott, è girato interamente attraverso una telecamera a infrarossi, e racconta la storia di un sicario di Miami Beach mentre si imbarca nella incessante ricerca del suo prossimo obiettivo: dopo ogni missione portata a termine il protagonista torna a casa da sua moglie e dai suoi due figli, ma la tranquillità del quotidiano non esiste per il miglior sicario del mondo, sempre pronto a tornare sul campo. A complicare le cose il fatto che i suoi demoni non lo lasciano mai in pace e lo tormentato di continuo, spesso letteralmente e 'fisicamente', per il quanto il concetto di 'fisico' diventi estremamente effimero nella realtà sperimental-digitale a infrarossi creata da Korine.

Aggro Drift è stato presentato al Festival di Venezia 2023, e chiaramente la sua aura di film sperimentale non è solo pubblicitaria: il film è a tutti gli effetti l'emblema dell'anti-commerciale, nonostante il nome di una star popolare come Travis Scott. Basti pensare che negli USA il film non uscirà al cinema, ma farà un tour per i night club del paese.

Al momento non è chiaro se è prevista anche un'uscita in vod o in bluray, mavi terremo aggiornati.