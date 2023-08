Aggro Drift, la follia di Harmony Korine: un film girato a infrarossi (con Travis Scott)

Il programma di Venezia 2023 include anche il misterioso Aggro Drift, attesissimo nuovo film del regista di culto Harmony Korine, che a quanto pare ne ha combinata un'altra delle sue.

A pochi giorni dal debutto al Lido, infatti, quasi tutti i dettagli sul progetto sono sconosciuti fatta eccezione per tre novità emerse nei giorni scorsi: Aggro Drift è stato girato interamente con telecamere infrarossi (come testimoniato dalla foto disponibile in calce all'articolo, l'unica disponibile sul progetto al momento della stesura di questo articolo), durerà 80 minuti e avrà il rapper Travis Scott come protagonista (insieme all'attore Jordi Mollà).

Addirittura lo stesso Korine, che è stato ospite d'onore al recente Festival di Locarno, fa fatica a descrivere il proprio film, che potrebbe anche non essere considerato un film: “Non credo che sia mai stato fatto niente del genere, io personalmente non avevo mai fatto niente del genere. No, non esiste qualcosa di simile ad Aggro Drift. In realtà stavamo cercando di non fare un film, quindi forse non è nemmeno un film”.

Aggro Drift sarà il nuovo (non) film di Harmony Korine, la cui peculiare carriera cinematografica può essere descritta come del tutto unica e senza eguali: noto per essere uno dei registi più distintivi della scena indie underground dagli anni '90 in poi, oltre alle sceneggiature per Kids e Ken Park di Larry Clark, negli anni ha firmato cult indiscussi come Gummo, Julien Donkey-Boy, Spring Breakers e The Beach Bum.



