Aggiornamenti sui film dedicati a Morbius e a Silver Sable & la Gatta Nera

Mentre sta per debuttare in tutto il mondo il film dedicato a Venom, ci sono dei piccolissimi aggiornamenti su altri due progetti ispirati ai fumetti della Marvel e prodotti interamente dalla Sony Pictures.

Il prossimo cinefumetto della Sony ad entrare in produzione dovrebbe essere Morbius, il Vampiro Vivente. Il film vedrà Jared Leto impegnato nei panni del protagonista, diretto da Daniel Espinosa. Il progetto dovrebbe vedere la luce molto presto visto che, stando alle parole del produttore Avi Arad, sia loro produttori che la Sony sono eccitati riguardo il cinefumetto e il personaggio in sé: "Siamo tutti molto eccitati riguardo Morbius. Morbius è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti nei fumetti. Adoro la storia del guaritore che diventa killer, e di come debba affrontare la questione". Nei fumetti Morbius è un dottore che, in seguito ad un rara malattia del sangue, diventa un vampiro vivente.

L'altro progetto è, naturalmente, Silver & Black, incentrato sui personaggi di Silver Sable e della Gatta Nera. Inizialmente previsto per il prossimo febbraio, il cinecomic è stato posticipato a data da destinarsi. Matt Tolmach, produttore di questa serie di film, conferma che "stanno lavorando" ancora sulla sceneggiatura del cinefumetto e spiega: "Gina Prince-Bythewood ha ragione nelle interviste. La sceneggiatura deve essere molto buona. Dobbiamo, con tutti questi film".