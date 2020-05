Agents of SHIELD, Phil Coulson cambierà le dinamiche tra i personaggi: perché?

La settima ed ultima stagione di Agents of SHIELD è finalmente arrivata e con essa sono ritornati sul piccolo schermo anche tutti i protagonisti dell'amatissima serie targata /strong>Marvel: tra loro anche il personaggio di Clark Gregg, che potrebbe essere uno dei punti cardine dei prossimi episodi.

Negli anni l'agente Phil Coulson è stato vicinissimo alla morte in più di un'occasione, e alla fine della sesta stagione lo abbiamo visto ritornare nella sua versione 2.0 come LMD. Adesso come si relazioneranno a lui i protagonisti? Ci saranno squilibri nella squadra di super agenti?

"All'inizio le loro reazioni oscillavano tra il sollievo e il fastidio", ha detto Gregg degli altri personaggi, "Si trova in una sorta di ricerca spirituale e virtuale della sua anima".

Lo stesso produttore esecutivo della serie Jed Whedon l'ha confermato: "Si sente identico a prima, ma in realtà non lo è. Quello che si chiede costantemente è se i suoi sentimenti siano reali o frutto di una programmazione."

"Siamo molto felici di avere di nuovo Coulson con noi, in qualunque forma: è il centro della serie", ha affermato la co-creatrice Maurissa Tancharoen.

Il suo ritorno sarà quindi un punto di scontro, e d'incontro, tra i personaggi che dovranno abituarsi presto alla sua nuova natura perché i pericoli incombono e non c'è tempo da perdere se vogliono salvare la vita di milioni di persone.

In una recente intervista Gregg aveva approfondito il nuovo LMD Coulson in Agents of SHIELD 7, mentre per maggiori informazioni su quello che succederà vi rimandiamo alle ultimissime dal set di Agents of SHIELD raccontate da Chloe Bennet.