Agents of SHIELD 7 vedrà l'esaltante ritorno di Sousa di Agent Carter

È stata da poco rivelata la data della premiere di Agents of SHIELD 7, ultima stagione della serie Marvel Television con protagonista Clark Cregg nei panni dell'Agente Phil Coulson, e grazie a una nuova immagine pubblicata da Entertainment Weekly sappiamo adesso che nello show tornerà anche un amato personaggio di Agent Carter.

Stiamo parlando di Sousa, interpretato dall'attore Enver Gjokaj, che ai microfoni dell'outlet americano ha rivelato che il suo ritorno al mondo Marvel è stato del tutto inaspettato anche per lui dopo la cancellazione di Agent Carter. L'attore ha dichiarato:



"Non lo avrei mai previsto. Non era nella mia testa. Neanche lontanamente. Certo, sarei stato elettrizzato in qualsiasi altro momento per un ritorno di Sousa, ma come attore non hai purtroppo molto tempo per queste cose. Devi passare sempre al prossimo progetto". La premesse del ritorno di Sousa in Agets of SHIELD è facilitata dalla grande premessa della stagione finale, che vede la squadra di Agenti impegnata in un viaggio nel tempo per cerca di tornare a casa (si imita molto quanto già fatto con Avengers: Endgame, anche se con intenzioni differenti).



In merito a Sousa, lo showrunner Jed Whedon ha dichiarato: "Una delle cose che riteniamo più divertenti di questa ultima stagione - specie con Coulson, che è un vero fanboy della storia dello SHIELD - è proprio che stanno entrando nella storia. E con Sousa abbiamo colto l'opportunità di sfruttare questa possibilità".



E conclude Gjokaj: "Una volta che abbiamo avuto in scena Sousa e Coulson, ci siamo resi conto che erano dannatamente simili". Per completezza, vi ricordiamo che l'ultima apparizione di Sousa in Agent Carter lo vedeva dirigere il ramo di Los Angeles della SRR, agenzia antesignana della SHIELD. Come suggerisce il co-showrunner Jeff Bell, "vedremo Sousa sotto una luce diversa, adesso".



Agents of SHIELD 7 tornerà sulla ABC il prossimo 27 maggio 2020.