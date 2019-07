Agents of SHIELD 6, il ritorno di un personaggio molto amato in Collision Course (Parte 1)

Mentre la ABC ha diffuso online il promo di Collision Course (Parte 2), nono episodio della finora apprezzata Agents of SHIELD 6, la serie Marvel creata da Joss Whedon torna a far parlare di sé grazie a Collision Course (Parte 1), episodio davvero ricco di molte sorprese e in particolare di un gradito ritorno.

Più di tutto, infatti, dopo il saluto strappalacrime scambiatosi con FitzSimmons nell'episodio precedente, i fan di Agents of SHIELD sono rimasti seriamente stupiti di rivedere così presto il ritorno di Enoch (Joel Stoffer), anche se non all'interno dell'episodio ma nella seconda scena post-credit. Nella sequenza, infatti, vediamo Enoch inviare un messaggio a un altro Chronicom di nome Isaia, che il personaggio definisce una "molto cauto", in diretta opposizione dunque con il suo carattere spericolato. Enoch vuole infatti riunire i suoi compagni antropologi per "rimettere insieme i frammenti della nostra civiltà spezzata e tentare di ripararla".



Sfortunatamente per i Chronicom, però, i suoi ex-alleati lo stanno adesso cercando per aver salvato FitzSimmons, mentre hanno anche in programma di utilizzare i frammenti presi dai ricordi della coppia di agenti e utilizzarli in qualche modo. La scena post-credit, però, anticipa sia il ritorno di Enoch che l'arrivo di questo misterioso Isaia, che speriamo si possa rivelare un ottimo alleato.