L'Agente Smith torna a moltiplicarsi nel nuovo video dal set di Matrix 4

Chiunque abbia visto la trilogia di Matrix ha certamente ben impressa nella mente la scena in cui Neo veniva letteralmente circondato da centinaia di copie dell'Agente Smith, tornato in una versione upgradata dopo esser stato sconfitto dal Prescelto nel primo capitolo della saga.

La capacità del personaggio interpretato da Hugo Weaving di moltiplicare se stesso un'infinità di volte diede vita di fatto ad una delle scene più iconiche della saga, nonostante faccia parte di un film (Matrix Reloaded) che insieme al successivo terzo capitolo fu giudicato da molti non all'altezza del capostipite.

La presenza dell'Agente Smith in questo Matrix 4 è però quanto mai in dubbio: Hugo Weaving non sarà della partita (l'attore spiegò qualche tempo fa i motivi alla base del suo rifiuto a Matrix 4) e non ci è dato sapere se lo stesso Smith avrà un nuovo volto o se faremo conoscenza con altri suoi 'colleghi' nuovi di zecca.

Ciò che è certo, almeno stando a quanto vediamo in un nuovo video girato sul set di San Francisco, è che il caro vecchio trucco della moltiplicazione sarà presente anche in questo nuovo capitolo: nella sequenza ripresa nel filmato vediamo infatti un'orda di personaggi all'apparenza vestiti e pettinati in maniera identica (lasciamo il beneficio del dubbio, vista la distanza dell'inquadratura) assaltare un'auto in fuga.

Recentemente, intanto, anche una star di Spartacus si è unita al cast di Matrix 4.