L'Agente Coulson tornerà in Avengers: Secret Wars? 'Non è morto in tutte le timeline!'

A quanti amici abbiamo dovuto dire addio nel corso del Marvel Cinematic Universe? I nomi sono tanti e ognuno di questi è importante a modo suo: prendiamo Phil Coulson, ad esempio! In quanti vorrebbero rivedere nel franchise il personaggio interpretato da Clark Gregg? Avengers: Secret Wars, in tal senso, potrebbe rivelarsi un'occasione d'oro.

Il film nel quale Iron Man e Spider-Man si rincontreranno secondo un insider potrebbe essere lo scenario perfetto per introdurre nuovamente il protagonista di Agents of SHIELD, e d'altronde lo stesso Clark Gregg sembra tutt'altro che contrario all'idea di rientrare nella saga passando per la porta principale.

"Coulson non è morto in ogni timeline! Guardate, stiamo parlando di un Multiverso in cui ci sono molteplici linee temporali, per cui è normale pensare: 'Non so, ci sono così tanti universi qui...'. La gente si preoccupa moltissimo di cos'è canonico e cosa non lo è, e io adoro il fatto che Kevin Feige sia un po' come il Grande Oz" sono statele sue parole.

Da qualche parte nel Multiverso, insomma, potrebbe esserci un Phil Coulson ancora vivo: cos'aspettano i Marvel Studios ad andare a riportarlo a casa? Protagonisti a parte, comunque, Sam Raimi si è candidato a dirigere Avengers: Secret Wars: noi, ovviamente, incrociamo le dita.

