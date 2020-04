Agente 007 - Vivi e lascia morire stasera su TV8: un sabato sera con James Bond

Sabato sera all'insegna dello spionaggio. Stasera su TV8 alle 21:30 andrà in onda Agente 007 - Vivi e lascia morire, l'ottavo film della saga cinematografica con protagonista James Bond, da sempre una delle più amate dal pubblico.

Il film del 1973, vede Roger Moore nei panni di James Bond, accompagnato da Yaphel Kotto (Mr.Big), Jane Seymour (Solitaire) e Cliffton James (lo sceriffo J.W. Pepper). La pellicola ha una durata di circa 120 minuti e potrà essere seguita in prima serata sul canale del digitale terrestre.

In 007 - Vivi e lascia morire, James Bond viene mandato in missione per fare lumi sull'uccisione di tre agenti di Sua Maestà. L'agente segreto si sposta a Saint Monique, un'isola nel Mar dei Caraibi dove scoprirà che il dottor Kanaga (anche noto come Miste B) ha dato il via ad un enorme traffico di droga con cui soggiogare la popolazione bianca degli Stat Uniti. Bond però se la dovrà vedere anche con la bella Solitaire, una veggente che lavora per il malvagio Kanaga, che si innamorerà di lui.

Si tratta del primo film che vede Roger Moore nei panni di Roger Moore, dopo Sean Connery e George Lazenbury. La colonna sonora fu scritta da George Martin, già produttore dei Beatles.

Ad Aprile sarebbe dovuto arrivare nei cinema 007 No Time to Die, ma a causa dell'emergenza Coronavirus il lancio è stato rinviato.