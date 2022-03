Against the ice: su Netflix la reunion che i fan di Game of Thrones stavano aspettando!

Il nuovo film di Netflix Against the Ice ha preparato il terreno alla più grande reunion di Game of Thrones che i fan della serie fantasy di HBO aspettavano da anni.

Diretto da Peter Flinth, questo dramma d'avventura artico è basato sul libro di Ejnar Mikkelsen, "Due contro il ghiaccio": il protagonista è Nikolaj Coster-Walday, che interpreta il capitano Mikkelsen, il capo di una spedizione artica in Danimarca avvenuta nel 1909. Il suo obiettivo è smentire la pretesa degli Stati Uniti sulla Groenlandia nord-orientale, sulla base del presupposto che la Groenlandia fosse divisa in due sezioni diverse. Lasciando il suo equipaggio con la nave, Mikkelsen intraprende un viaggio attraverso il ghiaccio con l'inesperto esploratore Iver Iversen (Joe Cole) per provare che la Groenlandia è un'isola, ma tornare a bordo sarà un'avventura molto più difficile del previsto.

I fan di Game of Thrones saranno contenti di sapere che nel cast di Against the Ice c'è anche Charles Dance, interprete di Neergaard, colui che incarica il protagonista Mikkelsen di recuperare i dati della spedizione. Come saprete, Nikolaj Coster-Walday e Charles Dance erano stati Jaime e Tywin Lannister, rispettivamente figlio e padre nell'acclamata serie tv ormai conclusa basata sui romanzi di George RR Martin.

Against the ice è già disponibile su Netflix: per altri contenuti in arrivo sulla piattaforma, guardate il trailer di The Adam Project, nuovo sci-fi con Ryan Reynolds.