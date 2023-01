Aftersun, Paul Mescal riflette sul peso di una paternità difficile

Dopo la serie di successo Normal People e l'annuncio del suo ruolo da protagonista di Il Gladiatore 2, Paul Mescal parla del suo ruolo in Aftersun, uno dei film maggiormente sotto i riflettori del Festival di Cannes 75.

Ancora una volta, l'attore interpreta un personaggio emotivamente molto forte, un aspetto che Mescal sa gestire e portare in scena con una naturalezza disarmante. Un padre solo nel suo dolore, e una figlia a cui badare.

"Non credo che ci sia nulla d'interessante nel vedere una persona soffrire per 96 o 97 minuti. Ciò che lo rende d'effetto è quando vedi che quella persona cerca di non soffrire, come Calum. Penso che Calum non voglia avere tutto quel bagaglio di emozioni che si ritrova ad avere. E lui ci si confronta e ci sbatte la testa ogni giorno. Mi devasta, sai? Qual è la cosa più straziante di vedere un film su qualcuno che cerca di stare meglio", ha affermato.

"Non so se sono bravo con i bambini, in generale, ma per qualche motivo con Frankie è stato facile. Non so spiegarlo, forse una chimica tra persone. Siamo stati fortunati", ha aggiunto l'attore. Più volte la star ha elogiato la giovane attrice Frankie Corio per il suo talento così giovane.

Mescal interpreta un personaggio "schiacciato dal peso della paternità e riempito da una rabbia silente". A tal proposito egli afferma: "Credo che condividere con qualcuno le tue emozioni è un qualcosa di moderno. Per esempio, quando ho detto a mio padre che avrei iniziato ad andare da uno psicologo mi ha detto 'Cosa? Che problemi hai?'. Perché culturalmente è ciò che si dice; se vai da un terapista hai problemi emotivi".

"Quando sono andato a Los Angeles, non avevo ancora iniziato la terapia e le persone mi chiedevano 'Perché?'. Inizialmente stavo sulla difensiva, 'Sto bene' dicevo. Ma non è il punto questo. Come ci si prende cura del corpo, ci si deve prendere cura della mente".

