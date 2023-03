Aftersun, Paul Mescal ha già deciso: 'Farò altri progetti Indie'

Film più visto di sempre su Mubi, Aftersun ha commosso e conquistato il pubblico, anche grazie alle strepitose interpretazioni della giovanissima Frankie Corio e dell'insormontabilmente sensibile Paul Mescal. Quest'ultimo ha confermato di essere profondamente devoto al film, e alla tipologia di progetto.

In un'intervista per IndieWire, l'attore ha affermato infatti che: "Il cinema indipendente è dove voglio vivere e essere. Quindi essere al centro di questo è qualcosa di cui vado molto orgoglioso. Amo questo film, amo Charlotte, amo Frankie, quindi è un posto facile e felice per me essere adesso".

Per Mescal bisogna fare spazio per il cinema indipendente: "Amo un blockbuster tanto quanto la persona successiva, ma il mio unico punto è che dobbiamo fare attenzione a lasciare un po' più di spazio per film come 'Aftersun' e 'Close' per emergere. In realtà non penso di essere snob al riguardo. È solo una questione di preoccupazione per il fatto che questo spazio sta venendo inglobato. E se non manteniamo l'ecosistema equilibrato, avremo solo un tipo di film".

Inoltre, la separazione eventuale da questa tipologia cinematografica sarebbe una sofferenza per lui: "Avrei difficoltà se mi fosse tolto tutto questo. E penso che a volte si debba prendere una decisione e lasciare andare tutto per cinque, dieci, quindici anni, e sarebbe davvero triste... So che se prendo questa decisione, non mi sveglierò fra cinque anni e non mi sorprenderà di non aver avuto il tempo di andare in Turchia e fare un film indipendente per due mesi. La conoscenza è potere"

