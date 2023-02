Aftersun, il film con Paul Mescal è il più visto di sempre su Mubi!

Quando si parla di piattaforme streaming sono sempre le solite note a venire in mente, con Netflix, Prime Video e Disney+ a catalizzare l'attenzione del grosso degli utenti: Mubi si è però ritagliata un suo spazio più moderato ma altrettanto solido, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti in queste settimane da Aftersun.

Il film nel quale vediamo Paul Mescal alle prese con una paternità difficile ha infatti raccolto sin dai primi giorni il plauso unanime di critica e spettatori, portando tra l'altro il futuro protagonista de Il Gladiatore 2 a ricevere la sua prima candidatura agli Oscar: un successo a tutto tondo, come dimostra il fatto che Aftersun sia diventato nel giro di pochi giorni il film più visto di sempre su Mubi.

Pur occupando uno spazio decisamente di nicchia rispetto alla concorrenza, Mubi ha comunque registrato ottimi ascolti in passato grazie a film come La Persona Peggiore del Mondo, Shiva Baby, Titane, Ritratto della Giovane in Fiamme o Drive My Car: Aftersun è riuscito però nell'arco di poche settimane a lasciarsi alle spalle i titoli di cui sopra, debuttando il 6 gennaio in Italia, Regno Unito, Irlanda, Sudamerica e pochi altri Paesi e finendo per piazzarsi dopo pochi giorni in cima alle classifiche dei suddetti mercati.

Un risultato decisamente incoraggiante per Mubi, che magari verrà ulteriormente legittimato durante la prossima Notte degli Oscar! Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Aftersun.