Afterburn: Samuel L. Jackson e Dave Bautista insieme per il film tratto dal fumetto sci-fi

Le star del Marvel Cinematic Universe Dave Bautista e Samuel L. Jackson, visti recentemente in Guardiani della Galassia 3 e The Marvels, torneranno a collaborare per un nuovo cinefumetto, il film d'azione post-apocalittico su larga scala Afterburn.

La storia è ambientata 10 anni dopo che un'eruzione solare ha spazzato via la tecnologia in tutto il mondo, con Bautista che interpreterà l'ex soldato Jake, che oggi lavora come cacciatore di tesori recuperando oggetti di valore dal vecchio mondo per potenti clienti: la sua ultima missione è quella di collaborare con il combattente per la libertà Drea per recuperare la Gioconda prima che un signore della guerra arrivi per primo. Il film è adattato dall'omonima serie di fumetti, con Samuel L. Jackson che interpreterà il ruolo di supporto del combattente per la libertà Valentine. Le riprese principali dovrebbero iniziare ad aprile in Europa con ulteriori casting in corso.

Il film sarà diretto da J.J. Perry, che ha recentemente terminato la produzione di The Killer’s Game della Lionsgate, sempre con protagonista Dave Bautista, e noto soprattutto per il suo lavoro come regista della seconda unità e coordinatore degli stuntman nei franchise di John Wick e Fast & The Furious. "Afterburn è una fantastica storia d’azione, che unisce il divertimento di Indiana Jones con il futuro post-apocalittico de I figli degli uomini”, ha affermato Jaffe. “J.J. darà vita a tutto questo in modo emozionante, utilizzando autentici stunt per creare scene d'azione viscerali. Dave è una delle star d'azione più importanti al mondo oggi, oltre ad essere un attore con una grande anima e una grande versatilità. Sono così entusiasta di realizzare Afterburn con entrambi”.

A proposito di fantascienza, a fine mese Dave Bautista potrà essere rivisto in Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, in uscita dal 29 febbraio in Italia.