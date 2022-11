After Yang: il nuovo film A24 con Colin Farrell esce in esclusiva su Sky

In queste ore Sky ha confermato l'arrivo sui propri canali di After Yang con Colin Farrell, nuovo film prodotto dalla A24 targato Sky Original presentato nella sezione Un Certain Regard del 74º Festival di Cannes e premiato al Sundance Film Festival 2022.

Scritto, diretto e montato dal regista e videoartista Kogonada e basato sul racconto Saying Goodbye to Yang di Alex Weinstein, After Yang è un toccante racconto sci-fi che scava nel profondo dei rapporti umani: protagonista della pellicola è Colin Farrell, con lui nel cast anche Jodie Turner-Smith, Justin H Min e la giovanissima Malea Emma Tjandrawidjaja.

In un futuro prossimo, gli androidi hanno sembianze umane e vivono al fianco degli esseri umani, facendo loro da aiutanti. Nella famiglia di Jake (Colin Farrell), che vive con la moglie Kyra (Jodie Turner-Smith) e la loro figlia Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja), c’è una sola intelligenza artificiale di nome Yang a cui tutti loro sono affezionati, in particolar modo la piccola di casa. Quando Yang smette di funzionare correttamente, Jake cerca un modo per ripararlo. Durante questo processo, Jack scopre che la vita gli sta passando davanti, riconnettendosi con sua moglie e sua figlia e ponendosi domande nuove sull’amore e la perdita.

After Yang uscirà in esclusiva su Sky e NOW prossimamente, con una data precisa ancora da definire. Per altri contenuti guardate il trailer di After Yang.