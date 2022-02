After Yang: Colin Farrell nel trailer del nuovo film fantascientifico di A24

A24 ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di After Yang, film fantascientifico diretto dall'artista visionario Kogonada ambientato in un mondo in cui gli androidi coltivano sentimenti del tutto umani, così come emozioni e ricordi. Nel cast il protagonista è Colin Farrell mentre Yang è interpretato da Justin H. Min (The Umbrella Academy).

Il film racconta le vicende di una famiglia che prende con sé un androide di nome Yang; il robot senziente è in grado di provare sentimenti umani e memorizzare ricordi, tanto da farlo assomigliare quasi a una persona normale; quando però alcune sue parti cedono, il personaggio di Colin Farrell dovrà fare di tutto per recuperare le parti di ricambio per salvare quello che è diventato il compagno preferito della figlia.

After Yang è un film che mescola sapientemente vari generi e assimila la lezione di maestri sacri del cinema come Stanley Kubrick e Andrei Tarkovsky, mentre è evidente anche il tocco di Terrence Malick a tutta l'opera. Il film è stato presentato un anno fa al Festival di Cannes e quest'anno ha debuttato negli Stati Uniti nel corso del Sundance Film Festival dove ha ricevuto il plauso della critica. Nel cast troviamo anche Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Haley Lu Richardson, Sarita Choudhury e Clifton Collins Jr..

After Yang uscirà nelle sale statunitensi e contemporaneamente in streaming su Showtime il 4 marzo 2022. Di seguito la sinossi ufficiale: "Quando l'amato compagno della figlia - un androide di nome Yang - inizia a mostrare segni di malfunzionamento, Jake (Colin Farrell) è alla ricerca di un modo per ripararlo. Nel processo, scoprirà la vita che gli è passata davanti, riprendendo i rapporti con la moglie (Jodie Turner-Smith) e la figlia coprendo un distacco che non credeva ci fosse".

Ricordiamo che rivedremo Colin Farrell in The Batman nei panni del Pinguino. Vi rimandiamo anche alla clip ufficiale di The Batman.