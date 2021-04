After, la saga si espande: in sviluppo un prequel e un nuovo sequel dei film

Devono ancora uscire il terzo e il quarto film di After, che già si parla di ulteriori capitoli del franchise: ai Wattpad Studios sono infatti in lavorazione un nuovo sequel e un prequel della saga di Tessa e Hardin.

Mentre attendiamo l'uscita di After 3 nelle sale, possiamo confidare nel fatto che né il prossimo, né quello seguente saranno gli ultimi appuntamenti con il franchise cinematografico ispirato ai libri di Anna Todd.

È stato infatti annunciato che Castille Landon, già al timone del terzo e quarto film della saga, scriverà e dirigerà un prequel e un ulteriore sequel di After.

Il prequel sarà incentrato sull'adolescenza di Hardin, alle prese con il suo primo amore. "Gli eventi che avranno luogo durante i suoi anni formativi porranno le basi per quella che sarà la relazione tanto turbolenta quanto carica di passione tra l'Hardin di adesso (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford)".

Il sequel si concentrerà invece sulle nuove generazioni, ovvero "i figli di Tessa e Hardin, Emery e Auden, e la loro cugina Addy, anche loro alle prese con i problemi dell'adolescenza e intenti a non ripetere gli errori commessi in passato dai propri genitori".

"Vedere realizzati After 3 e 4 ci ha ispirato nel voler continuare a espandere questo universo, esplorando le origini dei personaggi che già conosciamo e amiamo e dando vita alla prossima generazione" ha affermato Castille Landon "Sono entusiasta di avere l'opportunità di poter ampliare i temi stabiliti nella serie e introdurre i figli adolescenti di Tessa e Hardin in un'ambientazione moderna".

"Ci stavamo divertendo così tanto con il franchise di After e il suo meraviglioso fandom, che è davvero il più appassionato e attivo, che abbiamo deciso di continuare a raccontare grandi storie che riguardano questi personaggi così accessibili, pieni di forza, e in cui ci si può rispecchiare; di dare a quest'audience dei film che parlino con loro e che possano riflettere le loro esperienze" hanno aggiunto i produttori della saga "Castille riesce a comprendere in maniera così brillante l'universo di After, ed è diventata una dei custodi del franchise. Siamo elettrizzati all'idea di continuare questo viaggio, e speriamo che i fan lo siano altrettanto".

Entrambi i film verranno girati in modalità back-to-back questo autunno.