After, Josephine Langford ha ammesso di aver letto la fanfiction a cui è ispirato il film!

After non è un romanzo arrivato dal nulla. L'autrice della saga, Anna Todd, prima che i libri diventassero un fenomeno globale, aveva pubblicato la serie su Wattpad, celebre piattaforma dedicate alle fanfiction. La protagonista del film, ha rivelato di aver avuto un primo incontro con la storia anni prima.

Josephine Langford ha raccontato, infatti, di aver letto i primi capitoli della fanfiction nel periodo in cui l'autrice aveva cominciato a pubblicarli su Wattpad. All'epoca, la storia, come nella più classica tradizione di racconti creati dai fan con protagonisti i propri beniamini, aveva protagonisti Harry Styles e il resto degli One Direction in ruoli secondari. Durante l'uscita in piattaforma la fanfiction collezionò letture record diventando un vero e proprio fenomeno globale. Insomma, era quasi impossibile in quel periodo essere una ragazzina adolescente e non aver mai letto un capitolo della saga.

Mentre sembra essere in sviluppo un prequel di After, non si può far altro che chiedersi come una semplice fanfiction si sia trasformata in una serie, fino ad ora, composta da ben 4 film. Le pellicole sono l'adattamento dei romanzi usciti negli scorsi anni e adattati dalla scrittrice per ottenere delle storie inedite. Josephine Langford ha raccontato di aver avuto una esperienza con la fanfiction durante la sua adolescenza e questo, probabilmente, deve averla aiutata ancor di più a comprendere il ruolo e la sua origine.

Per scoprire qualcosa di più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di After. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!