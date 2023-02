After, siete fan della saga erotica? Su Prime Video il trailer del nuovo Perfect Addiction

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale di Perfect Addiction, il nuovo film basato sull’omonima web-novel di successo lanciata sulla piattaforma Wattpa della scrittrice di romanzi di genere new adult Claudia Tan.

Come si vede nel filmato promozionale all'interno dell'articolo, il film racconta la storia dell'allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira), che scopre che il fidanzato Jax la tradisce con sua sorella minore. Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax sui suoi punti deboli. L'occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler), lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini anche fuori dal ring, il percorso diventa più complicato.

Perfect Addiction è diretto da Castille Landon, già regista di successi di Prime Video come After 3 e After 4. Il film è interpretato dalle stelle nascenti Kiana Madeira (After 3, After 4), Ross Butler (13 Reasons Why), e Matthew Noszka (Star). Al loro fianco Bree Winslow (Euphoria), Nicholas Duvernay (Purple Hearts) e Manu Bennett (Spartacus: Gods of the Arena).

