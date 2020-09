After, il capitolo 3 e il capitolo 4 sono ufficiali: la saga cinematografica continuerà!

Dopo la notizia del sorpasso degli incassi di Tenet a livello italiano, i fan della saga di After avranno ancora di cui gioire: pochi minuti fa, infatti, sono stati ufficialmente annunciati After 3 e After 4, che entreranno molto presto in produzione.

L'annuncio, come potete vedere nel post in calce, è stato fatto nientemeno che dalle star Josephine Langford e Hero Fiennes: ancora una basati sui romanzi di Anna Todd, il terzo capitolo della saga After We Fell e il quarto capitolo After Ever Happy saranno diretti da Castille Landon.

Ricordiamo che il primo film, realizzato per $14 milioni di dollari, l'anno scorso ha incassato quasi $70 milioni di dollari a livello globale, rappresentando un enorme successo soprattutto in Europa, dove i romanzi sono molto popolari. Il sequel After 2 è in programmazione da pochi giorni e ha già incassato più di $10 milioni di dollari ad oggi.

After We Fell racconterà la vita di Tessa mentre inizia a precipitare: niente è quello che pensava che fosse, né i suoi amici né la sua famiglia. L'unica persona su cui dovrebbe poter fare affidamento, Hardin, si arrabbia con lei quando scopre l'enorme segreto che gli ha tenuto nascosto.

In After Ever Happy, una rivelazione sul passato scuote l'impenetrabile facciata di Hardin - e poi Tessa subisce una tragedia, cosa che mette la loro relazione sull'orlo di un baratro. Quando emerge una scioccante verità su ciascuna delle loro famiglie, i loro ruoli rischiano di invertirsi: Tessa non è più la dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Hardin - non più di quanto lui sia il ragazzo crudele e lunatico di cui si è innamorata così tanto.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di After.