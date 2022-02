After 4: a sorpresa il teaser trailer del nuovo film Amazon, ecco la data d'uscita!

Prime Video ha diffuso in streaming il teaser trailer di After 4, quarto capitolo della saga sentimentale tratta dai romanzi di Anna Todd e che arriverà in esclusiva sul servizio streaming già quest'anno, a pochi mesi di distanza dall'uscita del terzo capitolo. Nella parte dei giovani protagonisti ci sono Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford.

Il primo poster di After 4 era arrivato solo ieri in concomitanza con la ricorrenza di San Valentino e oggi possiamo dare un'occhiata al primo teaser trailer che non solo ci mostra a che punto della storia siamo arrivati ma dà la conferma che la quarta pellicola arriverà in streaming nel 2022.

Basato sull'omonimo romanzo di Anna Todd, il film racconta la storia di Tessa, studentessa, figlia e fidanzata modello. Poi però arriva il college, e con esso anche il misterioso e tenebroso Hardin Scott. Il suo mondo sta per essere stravolto. Nell'ultimo film, After 3, Tessa iniziava un nuovo capitolo della sua vita. Ma la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin minacciavano di porre fine alla loro relazione. La loro situazione si è complicata quando il padre di Tessa torna e vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena lottare per il loro amore o se è il momento di separarsi.

After 4 è diretto ancora da Castille Landon e il titolo originale è After Ever Happy. Ricordiamo che gli ultimi due film sono stati acquistati da Prime Video dopo che After 3 - che inizialmente doveva uscire nelle sale cinematografiche nel settembre 2021 - era stato rimandato a causa della pandemia di coronavirus che aveva chiuso forzatamente la maggior parte delle sale. Adesso la saga è un'esclusiva targata Amazon.

Di seguito trovate anche il poster di After 4. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di After 3.