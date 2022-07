After 4: passioni tormentate nel trailer del nuovo film della saga esclusiva Prime Video

Dopo il teaser di After 4 pubblicato lo scorso febbraio a sorpresa, in queste ore Prime Video ha pubblicato il primo trailer ufficiale del quarto episodio della fortunata saga teen-drama tratta dai romanzi di Anna Todd.

Basato sul romanzo "After Ever Happy", in realtà il quinto libro della Todd, After - Amore Infinito vede nuovamente Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford nei panni di Harding e Tessa per la regia di Castille Landon, su una sceneggiatura di copione di Sharon Soboil. Nella storia, Tessa e Hardin sono cresciuti e la ragazza poterebbe aver perso la sua dolcezza e semplicità. La storia d'amore tra i due verrà nuovamente messa a dura prova quando una verità che arriva dal passato turberà profondamente l'impenetrabile Hardin, mentre Tessa sarà al centro di una tragedia. Ci sarà un lieto fine per la coppia?

Come già fu per After 3, anche il quarto episodio della saga sarà un'esclusiva Prime Video in Italia. La data d'uscita ufficiale non è ancora stata rivelata, ma come potete vedere dal filmato il trailer anticipa settembre 2022: negli USA, il film uscirà al cinema il 22 settembre.

Siete appassionati della saga di After? Cosa ne pensate dei film precedenti? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto. Per altri contenuti vi rimandiamo al trailer ufficiale di After 3.