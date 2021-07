After 3, trailer e poster ufficiali per il film con Hero Fiennes e Josephine Langford

Dal 1 settembre nelle sale italiane si potrà tornare nel mondo di After e scoprire come prosegue la tormentata storia d'amore di Hardin e Tessa. Intanto per, diamo uno sguardo al trailer e al poster ufficiale di After 3.

Il nuovo sequel del fortunato film con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, tratto dai romanzi di Anna Todd, tratterà la parte di storia narrata nel terzo e nel quarto libro della saga After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, almeno tenendo conto dell'edizione italiana (che ha diviso in due parti il terzo volume).

Anche questa volta, in pieno stile After, i drammi e i fraintendimenti non si risparmieranno, come anche le "scene hot".

Come recita la sinossi ufficiale di After 3, infatti "Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione".

Diretto da Castille Landon, After 3 vedrà nel cast, oltre a Langford e Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer, Mira Sorvino, Carter Jenkins e Atanas Srebrev.

E se siete curiosi di scoprire cosa accadrà dopo il terzo film, qui trovate tutte le novità sulla saga cinematografica di After.