After 3, la tormentata storia d'amore di Tessa e Hardin continua nei nuovi teaser del film

Torniamo ancora una volta nel mondo di After grazie ai primi materiali promozionali del terzo capitolo del franchise, After 3, che vedono nuovamente protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

Nel secondo film della saga cinematografica ispirata ai libri di Anna Todd (attualmente disponibile su Amazon Prime Video), dopo tante peripezie, Tessa e Hardin hanno trovato il modo di riconciliarsi e tornare a essere una coppia. È così che li lasciavamo sul finire della pellicola, ed è così che li ritroveremo al principio della prossima, come d'altronde ci mostrano anche il nuovo poster e il primo teaser trailer.

Tuttavia, stando a quanto recita la sinossi ufficiale di After 3, il momento felice non è destinato a durare... "Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare".

Summa dei romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute (pubblicati in un unico volume nella versione originale dell'opera e poi divisi in due parti per il mercato italiano), il nuovo film del franchise ha subito dei recast per alcuni dei ruoli secondari, come nel caso della madre di Tessa Carol Young, interpretata prima da Selma Blair e ora da Mira Sorvino, o del fratello di Hardin, Landon, a cui prima dava il volto Shane Paul McGhie, e ora è invece la star de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Chance Perdomo a interpretarlo.

Al momento nn conosciamo la data d'uscita di After 3 nelle sale, ma vi terremo aggiornati.