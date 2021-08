After 3, salta l'uscita in sala: il film arriverà direttamente in streaming

Novità per la distribuzione italiana di After 3, il nuovo capitolo della saga sentimentale con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin: la pellicola bypasserà la sala cinematografica per uscire unicamente su piattaforma.

Come già successo per diversi altri titoli quest'anno, dal film di Cenerentola con Camilla Cabello al quarto capitolo di Hotel Transylvania, anche After 3 si affiderà alle piattaforme piuttosto che alla sala cinematografica.

Previsto per approdare sul grande schermo il 1 settembre, il terzo film tratto dai libri di Anna Todd verrà invece reso disponibile per il noleggio e per l'acquisto sul piccolo schermo, abbandonando l'idea iniziale di uscire al cinema per mano di 01 Distribution.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli, se non che per After 4, il prossimo sequel girato back-to-back con il 3, è invece ancora prevista un'uscita cinematografica.

Ma di quello, se ne parlerà ovviamente più avanti.

In After 3 "Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione".