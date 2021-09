After 3 sarà un'esclusiva Amazon: svelati poster, trailer e data d'uscita

Ad agosto vi avevamo riportato che After 3 avrebbe saltato la distribuzione in sala per arrivare direttamente in streaming, e adesso Amazon Prime Video ha rivelato il poster, il trailer e la data d'uscita ufficiale del nuovo capitolo della saga young-adult.

After 3, con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, sarà disponibile su Prime Video in Italia dal 29 ottobre: nel film i fan della saga ritroveranno Tessa alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni. La gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin però raggiungono il culmine e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica ancora di più quando il padre di Tessa torna all'improvviso e con lui vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin dovranno decidere se varrà la pena lottare per il loro amore o se sarà giunto il momento di separarsi.

After 3 vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin alla guida di un cast corale che comprende anche Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner e Kiana Madeira. Il film è diretto da Castille Landon e prodotto da Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), con Andrew Panay e Eric Lehrman come produttori esecutivi. Tra gli altri film esclusivi di Amazon arrivati in streaming negli scorsi mesi ricordiamo Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio e Senza Rimorso.

Per altri approfondimenti scoprite il prequel e il nuovo sequel di After, attualmente in produzione per espandere la saga.