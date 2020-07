After 2, il nuovo poster del film rivela la data d'uscita del sequel

San Valentino ci aveva regalato il primo teaser trailer per After 2, il sequel del film basato sull'omonimo romanzo di Anna Todd. Oggi scopriamo quando uscirà nelle sale.

Nel 2018 la pellicola con protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford aveva conquistato le fan della saga cartacea scritta dall'autrice americana Anna Todd, diventata celebre grazie alla piattaforma Wattpad.

Nel 2020, Hardin Scott e Tessa Young, questo il nome dei due giovani al centro delle vicende della storia portata sullo schermo da Roger Kumble (La Cosa Più Dolce, Cruel Intentions), torneranno al cinema... Pandemia permettendo.

Qui in Italia la data d'uscita di After 2 è stata infatti fissata per il prossimo 2 settembre, come ci fa sapere anche l'account Instagram di Sperling & Kupfer, l'editore italiano dei libri della Todd: "L'attesa è finita: Hardin e Tessa stanno tornando con un nuovo emozionante capitolo di un amore senza limiti.❤️⁣

#After2, finalmente al cinema dal 02.09.2020⁣ #AfterIlFilm @after.italy" scrivono nel post, allegando anche un nuovissimo poster (che trovate come sempre in calce alla notizia e nella nostra gallery).

Nel cast di After 2 ritroveremo vecchi volti e faremo nuove conoscenze, poiché vi saranno tra gli altri anche Selma Blair, Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice King, Rob Estes, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Dylan Arnold e Louise Lombard.