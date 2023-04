After 2, c'è lo zampino di Voldemort nel cast: chi è lo zio di Hero Fiennes Tiffin?

La saga di After è stato un esordio col botto per i due protagonisti. L'arrivo del secondo capitolo ha solo aumentato la fama di questa saga teen amatissima in tutto il mondo. Nonostante la loro carriera abbastanza recente Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin sono più che inseriti in questo mondo.

Questo lo si deve, soprattutto, ai legami di parentela che entrambi hanno con notissimi volti del mondo del cinema. Josephine Langford è, infatti, la sorella di Katherine Langford, diventata nota al pubblico internazionale per esser stata la protagonista della serie televisiva Tredici e per aver partecipato a film come Tuo, Simon e Knives Out. La vera sorpresa, però, riguarda il protagonista maschile Hero Fiennes Tiffin.

Come già deducibile dal cognome, l'attore è direttamente imparentato con la famiglia Fiennes. E' nipote, infatti, di niente poco di meno che Voldemort in persona, Ralph Fiennes e di Joseph Fiennes protagonista del pluripremiato Shakespeare in love. Insomma, il ragazzo prima di entrare nel mondo del cinema ha avuto alle spalle una famiglia di grandi talenti, aiutato anche da sua madre Martha Fiennes, una regista particolarmente conosciuta in Gran Bretagna. Di recente Ralph Fiennes ha difeso JK Rowling, facendo molto parlare di se e puntando nuovamente l'attenzione su Harry Potter al quale aveva lavorato anche il nipote anni prima interpretando un giovanissimo Tom Riddle.

Nel frattempo vi consigliamo la nostra recensione di After, primo capitolo della celebre saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!