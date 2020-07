After 2, Dylan Sprouse si unisce a Hero Fiennes e Josephine Langford nel trailer italiano

Solo qualche giorno fa il poster di After 2 ci rivelava la data d'uscita del secondo film basato sui romanzi di Anna Todd, mentre ora il nuovo trailer ci dà un accenno della dinamica che si instaurerà tra Tessa, Hardin e la new interpretata da Dylan Sprouse, Trevor.

Lo avevamo intravisto nel primo teaser trailer di After 2, ma ora possiamo finalmente farci un'idea di quel che combinerà Dylan Sprouse nei panni di Trevor Matthews, collega di Tessa e nuovo interesse amoroso della nostra protagonista, che sta provando in tutti i modi a dimenticare il bello e dannato Hardin, come rivela anche la sinossi ufficiale del film.

"Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin.

Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice.

Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati".

After 2 (in originale After We Collided) arriverà nelle sale italiane il 2 settembre 2020.