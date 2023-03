Ben Affleck sull'addio a Batman e Justice League: 'Stavo per buttarmi da una finestra'

Ben Affleck si è tirato fuori dalla DC di James Gunn nel corso di una recente intervista con l'Hollywood Reporter, ma nello stesso articolo l'attore ha anche avuto modo di ricordare il suo passato nel mondo di Batman e in particolare il successo di Justice League di Zack Snyder.

"Dite quello che volete, ma Justice League di Zack Snyder è il miglior film della mia carriera, obiettivamente è quello con il punteggio di voti più alto su IMDb" ha dichiarato l'attore. "Non ho mai avuto un film così in alto, in graduatoria. Retroattivamente, è stato un grande successo. Ma stavo per dirigere un film di Batman e l'esperienza sul set originale di Justice League mi ha fatto dire: 'No, basta, sono fuori. Non voglio mai più fare niente di tutto questo. Non sono adatto.' È stata la peggiore esperienza che abbia mai avuto con un'azienda. Mi ha spezzato il cuore. C'era l'idea che qualcuno, Joss Whedon, potesse arrivare e salvare la baracca in tipo sessanta giorni. Non è stato così. È stata un'esperienza difficile. E ho iniziato a bere troppo. Ero tornato in hotel a Londra, o facevo qualcosa al riguardo o saltavo giù da una finestra. Ho pensato: 'Questa non è la vita che voglio fare'. I miei figli non erano con me, ero infelice: volevo andare a lavoro e trovare qualcosa di interessante ad aspettarmi, non una tuta di gomma. Ero arrivato ad un punto in cui non lo trovavo più soddisfacente, a livello creativo”.

Ben Affleck ha anche ricordato la seconda esperienza su Justice League, con le scene aggiuntive girate per Zack Snyder dopo l'approvazione della versione estesa: "Potresti tenere un seminario su tutte le cose che sono andate storte la prima volta con quel film: dalla produzione alle decisioni sbagliate, passando per l'orribile tragedia personale di Zack, per finire con in bocca il gusto più amaro che si possa provare. Il lato positivo è il genio di Zack Snyder, che alla fine è andato ad AT&T e ha detto: 'Guarda, posso darti quattro ore di contenuti originali'. Abbiamo condiviso un giorno di riprese, solo io e lui. Mi disse tipo: 'Vuoi venire a fare qualche scena nel mio cortile?' Sono andato e l'ho fatto. E ora Zack Snyder's Justice League è il mio film con il punteggio più alto su IMDb."

Alle fine, Ben Affleck tornerà per un'ultima volta nei panni di Batman nel prossimo film DC The Flash, in uscita a giugno prossimo. Nel frattempo, proprio in queste ore Zack Snyder ha fatto un annuncio a tema Justice League sui suoi canali social.