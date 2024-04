Ben Affleck su Will Hunting: 'Ho vinto alla lotteria e sono finito sul lastrico a tempo'

A volte quando si riesce a ottenere un grande successo da giovani nel mondo del cinema non è facile saperlo gestire: è successo proprio a Ben Affleck per quanto riguarda la sceneggiatura di Will Hunting.

Nel 1997 esce Will Hunting di Gus Van Sant, film che ha saputo crearsi la propria foltissima schiera di appassionati, soprattutto grazie alla sceneggiatura scritta da Ben Affleck e Matt Damon, all'epoca rispettivamente venticinquenne e ventisettenne e agli esordi nel mondo del cinema.

Proprio Ben Affleck ha raccontato come ha vissuto il momento più importante per uno sceneggiatore in erba: l'acquisto del suo manoscritto e la conseguente messa in produzione del film. Dicendo che ha sia vinto alla lotteria e sia finito sul lastrico, praticamente allo stesso tempo. Tra l'altro Ben Affleck e Matt Damon hanno pianto durante le riprese di Will Hunting.

"Quando abbiamo venduto la sceneggiatura ero convinto di essere a posto per tutta la vita" aveva raccontato Ben Affleck durante un'intervista. "È come stare seduti sopra un biglietto vincente della lotteria". In totale il guadagno è stato di 300mila dollari, ovviamente divisi con Matt Damon, a cui sono stati tolti quelli per l'agente, le tasse e quant'altro, lasciando a Ben Affleck circa 75mila dollari.

"Allora io cos'ho deciso di fare? Comprare una nuova Jeep Cherokee per 56mila dollari, cosa che mi lasciava con circa 20mila che a malapena coprivano l'assicurazione per tutto l'anno. Sono quindi riuscito a vincere alla lotteria e finire sul lastrico simultaneamente".

E voi la sapevate questa?

