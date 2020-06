Ben Affleck vs Chris Evans: epica fan-art immagina lo scontro tra Batman e Captain America

Una nuova epica fan-art realizzata dall'artista Pablo Ruizzx e pubblicata sul social network Instagram immagina un ipotetico scontro tra il Captain America di Chris Evans e il Batman di Ben Affleck.

Nel post che potete visualizzare in calce all'articolo, l'autore dello splendido disegno si chiede: "Chi vincerebbe questo combattimento? Capitan America o Batman? Mi piacerebbe davvero vederlo prima o poi sullo schermo, i miei due supereroi preferiti in lotta uno contro l'altro. Spero che un giorno queste battaglie al cinema diventeranno possibili!"

Ci dispiace moltissimo dover infrangere le speranze del caro Pablo, ma le possibilità di vedere Steve Rogers incontrare Bruce Wayne al cinema sono molto scarse, soprattutto se si parla nel dettaglio di Chris Evans e Ben Affleck: il primo ha infatti passato il suo scudo in Avengers: Endgame e ha recentemente dichiarato che non tornerà nel Marvel Cinematic Universe, mentre il secondo, dopo mille peripezie, ha definitivamente ceduto The Batman, film che avrebbe dovuto dirigere, sceneggiare e interpretare e che ora è stato affidato al regista Matt Reeves e all'attore Robert Pattinson. Nel 2021, tuttavia, i fan lo rivedranno per l'ultima volta nell'attesissima Zack Snyder's Justice League, in uscita su HBO Max.

Tra i prossimi film DC ricordiamo Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, il succitato The Batman e Aquaman 2, mentre il MCU tornerà nei prossimi mesi con svariati progetti tra cinema e Disney Plus come Black Widow, Falcon & The Winter Soldier, WandaVision e Gli Eterni.