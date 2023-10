Ben Affleck vince il primo Gotham Award di sempre, ma Batman non c'entra nulla

Ben Affleck sarà onorato con il primo Gotham Visionary Icon & Creator Tribute, un nuovo premio speciale istituito dai Gotham Award, anche noti come Gotham Independent Film Award, il premio più prestigioso dedicato al cinema indipendente americano.

La cerimonia del Gotham Film & Media Institute, che rappresenta ufficiosamente l'inizio della stagione dei premi e che quest'anno è fissata per il 27 novembre al Cipriani Wall Street di New York, ha scelto Air di Ben Affleck per questo nuovo premio speciale, e quindi no: nonostante le tante battute che si possono trovare sui social network in queste ore, il 'Gotham Award' a Ben Affleck non ha nulla a che fare con Batman, anche se arriva a poche settimane dall'uscita di The Flash, che segnerà l'ultima volta di Ben Affleck nei panni di Batman.

"Al tempo stesso avvincente ed esilarante, Air è un promemoria profondamente illuminante per l'industria cinematografica, dato che ci ricorda che il pubblico risponde presente di fronte alle narrazioni intelligenti e originali", ha affermato Jeffrey Sharp, direttore esecutivo del premio. “Catturando la drammatica storia dietro la partnership più monumentale nella storia del marketing sportivo, il film evidenzia il potere di conoscere il proprio valore e di utilizzare tale conoscenza per correre i giusti rischi”.

Air è stato distribuito nelle sale da Amazon la primavera scorsa e ha debuttato in streaming in esclusiva su Prime Video. Nel film, scritto e diretto da Ben Affleck, la star interpreta anche fondatore della Nike Phil Knight, arricchendo un cast di prim'ordine che include Matt Damon, Jason Bateman, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis. Air è anche il primo film prodotto dalla società di produzione di Ben Affleck e Matt Damon, la Artists Equity.