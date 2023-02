Ben Affleck e la tristezza ai Grammy: chiamato l'esperto forense per leggere il labiale!

Ben Affleck e la sua espressione triste al fianco della moglie durante la cerimonia dei Grammy continuano a ricevere l’attenzione della rete che continua a rivelarsi un posto davvero strano e a suo modo interessante.

Dopo la voce che liquidava la tristezza di Ben Affleck come semplice stanchezza, si torna a discutere della faccenda grazie a nuovi risvolti e grazie all’interesse, addirittura, di professionisti che hanno preso in carico la vicenda.

In questo caso a prendere la parola è addirittura un lettore di labbra forense, tale Jeremy Freeman, che su Entertainment Tonight ha dichiarato: “Credo che quando Ben Affleck ha sussurrato nell’orecchio di Jennifer Lopez lei abbia replicato con - Stop. Cerca di sembrare amichevole. Cerca di sembrare motivato - Quindi lei si è girata e Ben Affleck ha scosso la testa dicendo - Dovrei -“.

Niente di risolutivo o scandaloso, dunque: una spiegazione che non sa soddisfare pienamente la curiosità del pubblico e che non potrà liberare il caro vecchio Ben, alla prese con i meme virali cui ormai deve essersi abituato.

In attesa di sapere se Ben Affleck sarà il regista del nuovo Batman DCU e di vedere al cinema il suo prossimo film, Air, in uscita il 6 aprile 2023, non ci resta che continuare a seguire questa strana vicenda, e vedere quali altri personaggi, anonimi o meno, decideranno di prendere la parola sulla questione, per spiegare una volta per tutte, il motivo della tristezza di Ben Affleck ai Grammy Awards.