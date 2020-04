Ben Affleck sta trascorrendo la quarantena in compagnia di Ana de Armas

Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, è stato confermato che Ben Affleck e Ana de Armas sono la coppia del momento a Hollywood, con le due star più volte immortalate insieme dai fotografi (ma anche dallo stesso Affleck).

Ora emergono nuove fotografie che corroborano una tesi già molto diffusa fra i fan, quella secondo cui i due stiano trascorrendo insieme la quarantena: la de Armas e il regista premio Oscar infatti sono stati avvistati insieme nel quartiere di Brentwood, a Los Angeles, mentre portavano a spasso i cani.

La coppia è stata vista abbracciarsi e ridersela con complicità nel prendere un po' d'aria fresca, neanche fosse una scena tratta da una delle commedie romantiche hollywoodiane con paesaggio post-apocalittico a fare da sfondo. Potete vedere le ultime foto nel post in calce all'articolo.

Come riportato in precedenza, la coppia si è incontrata sul set del loro prossimo film Deep Water, thriller erotico diretto da Adrian Lyne su una coppia con una relazione aperta che rimane invischiata in un omicidio, col personaggio di Affleck che diventa il principale sospettato dopo la scomparsa degli altri amanti della sua compagna (la de Armas).

Ben Affleck tornerà prossimamente anche in The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott, mentre Ana de Armas sarà la co-protagonista di James Bond: No Time To Die e la protagonista di Blonde, biopic su Marilyn Monroe.