Ben Affleck tornerà nel ruolo di Batman in Aquaman 2: l'annuncio di Jason Momoa!

Ben Affleck tornerà ad interpretare Batman, e lo farà molto prima del previsto! A confermarlo con un nuovo post sui social l'attore Jason Momoa, che ha svelato che il collega di Justice League sarà di nuovo Bruce Wayne nell'attesissimo Aquaman and The Lost Kingdom.

L'interprete del re di Atlantide ha fatto l'annuncio tramite la sua pagina ufficiale del social network Instagram, pubblicando due foto che lo ritraggono insieme a Ben Affleck: il post, che potete trovare in calce all'articolo, ha trovato successiva conferma sulle pagine delle maggiori riviste online di Hollywood, da Deadline a The Wrap, testata solitamente molto vicina a ciò che riguarda Warner Bros. e DC Films.

L'uscita di Aquaman and The Lost Kingdom è prevista per marzo 2023. Affleck, che ha recentemente sposato Jennifer Lopez, ha interpretato il cavaliere oscuro in Batman v Superman del 2016 ed è stato rivisto l'anno scorso nell'acclamato Justice League di Zack Snyder. Inizialmente avrebbe dovuto scrivere, dirigere e interpretare The Batman, quando il progetto venne concepito come parte integrante dello Snyder-Verse, ma successivamente si ritirò dal ruolo a causa di problemi di salute. La conferma del ritorno in Aquaman 2 segue quella The Flash, altro cinecomix DC previsto per il giugno 2023 che avrà per protagonista Ezra Miller e vedrà anche il ritorno del Batman di Michael Keaton.

Nel cast di Aquaman & The Lost Kingdom, film che finora aveva fatto parlare di sé principalmente per il coinvolgimento di Amber Heard, ci saranno anche Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson e Dolph Lundgren, con Pilous Asbæk che si unisce all'ensemble in un ruolo sconosciuto.