Ben Affleck tornerà nei panni di Batman dopo Justice League? L'attore ci scherza sopra

La sua versione dell'Uomo Pipistrello si è ritagliata una buona fetta di ammiratori. E se persino Affleck spera nella Snyder Cut di Justice League c'è da dire che difficilmente rivedremo il suo Batman in un nuovo film: l'attore ha comunque voluto scherzare sulla questione.

Intervistato da Belifenet per il nuovo The Way Back (Tornare a vincere), Affleck ha ammesso che potrebbe fare ritorno nei panni del personaggio tra più di venti anni, in una versione più anziana di Batman, come nel fumetto The Dark Knight Returns.

"Sarebbe interessante tornare con una versione molto anziana di Batman. Con un deambulatore ..."

Tra i centinaia di gadget in dotazione, il buon Bruce Wayne potrà di certo contare anche su dei supporti per anziani personalizzati. A parte gli scherzi, c'è da dire che già il Batman di Snyder (in Batman v Superman: Dawn of Justice ) rappresentava molto bene una versione non più giovanile del personaggio, molto cupo, arrabbiato e stressato da anni di brutali lotte al crimine. Molti fan si sono trovati infatti spaesati di fronte ad un personaggio talvolta molto più simpatico e spensierato nel Justice League diretto da Joss Whedon.

Chissà, magari dopo Robert Pattinson ed altri attori, gli autori decideranno di riprendere proprio la versione del fumetto in cui Batman abbandonava il suo pensionamento per ritornare a combattere il crimine. In questo caso, Affleck sarebbe perfetto per il ruolo. Per il momento siamo contenti che sia potuto andare avanti nella sua vita lavorativa, anche alla luce di quanto da lui ammesso riguardo Batman e i problemi di alcolismo.