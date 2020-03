Ben Affleck su Tornare a Vincere: 'La sfida più grande non fu interpretare un alcolista'

Com'è noto, negli ultimi anni Ben Affleck ha lottato duramente contro la sua dipendenza da alcol, ma il suo più recente progetto Tornare a Vincere gli ha fornito una grande spinta nel rimettersi in pista grazie anche alle sue sfide, delle quali la più difficile non sarebbe stata quella d'interpretare un personaggio alcolista.

Nella pellicola Affleck veste i panni di Jack Cunningham, insegnate del liceo e padre di famiglia che dopo la morte del figlio cade vittima della dipendenza. Nonostante vada in contro al divorzio, altra somiglianza con l'attore, l'aspetto che più ha turbato Affleck è stato il dover fare i conti con una perdita così straziante come quella di un figlio.

"Non mi sento a mio agio persino a pensarci. È stata la parte più toccante e difficile: cercare di immedesimarti in una situazione così tragica. Come sopravvivi ad una cosa così? Cosa fai? Come ti riprendi? Questa è una situazione reale che le persone affrontano e che era difficile da esplorare".

"Per me, è necessaria una connessione emotiva con il personaggio. È un alcolista in ripresa, sta attraversando un conflitto familiare, un divorzio. Ma c'erano anche cose che non potevo immaginare. Uno era che fosse bravo a basket, io non lo sono. Cerchi di portare le tue esperienze di vita quando puoi e di usare la tua immaginazione nelle altre parti."

Ha aggiunto: “Il mio obiettivo era quello di creare qualcosa che potesse sembrare vero ed interiorizzato. Cosa rispondo a quelli che dicono si possa affrontare una difficoltà e superarla? Sì, ne sono davvero orgoglioso."

Nonostante sia riuscito a reggere il peso del ruolo, i momenti duri non sono mancati sul set e ha recentemente raccontato di aver avuto persino un crollo nervoso durante una scena.

