Ben Affleck potrebbe tornare come Batman per HBO Max: la scelta sarebbe della star?

Justice League: The Snyder Cut arriverà su HBO Max nel corso del 2021, dopodiché sarà la volta di Flash di Andy Muschietti: entrambi i film mostreranno l'atteso ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman per una sorta di continuazione della sua storia, ma dopo che succederà?

Second un incredibile rumor proveniente dalla redazione di GWW (incredibile nel senso che bisogna guardarsi bene dal crederci al cento per cento) se la director's cut di Zack Snyder dovesse avere abbastanza successo, Ben Affleck potrà scegliere se tornare nel ruolo del Cavaliere Oscuro.

Allo stato delle cose sappiamo che l'attore aveva deciso di lasciare la parte per questioni personali, e secondo quanto riferito da riviste ben più autorevoli l'opera di convincimento di Warner Bros. per fargli accettare la parte in Flash è stata molto faticosa. E' opinione diffusa poi che il ruolo di supporto che interpreterà nel cinecomic con Ezra Miller sarà usato come un modo per porre fine al suo mandato di eroe, senza contare che avere su HBO Max sia il nuovo film di Matt Reeves The Batman con Robert Pattinson sia questo ipotetico secondo mandato di Ben Affleck potrebbe essere rischioso e rischierebbe di confondere gli abbonati.

Eppure durante il DC FanDome la Warner Bros. ha suggerito la possibilità della co-esistenza di più versioni dello stesso personaggio grazie al Multiverso: secondo il tweet che trovate in basso sarebbe proprio HBO Max interessato ad una sorta di continuazione del personaggio, tuttavia, Ben Affleck non ha ancora preso alcuna decisione e non ha confermato il suo interessato. La scelta, a quanto pare, spetterebbe a lui.

Per il momento ci limitiamo a prendere atto dell'indiscrezione, in attesa di conferme o smentite: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Altri approfondimenti: le migliori director's cut in attesa di Justice League.