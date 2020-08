Ben Affleck torna alla regia: ecco cosa dirigerà l'ex interprete di Batman

Ben Affleck, ex interprete di Batman, sembra ormai sentirsi totalmente a suo agio come regista e, ha deciso di dare vita ad un nuovo progetto basato su The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood, un libro di Sam Wasson ispirato dalla realizzazione di Chinatoown di Roman Polanski.

Come molti ricorderanno, il film del 1974, è l'ultimo girato in America dal regista di origini polacche che è stato poi costretto a far rientro poi in Europa per le accuse di violenze sessuali.

Chinatown che ha come protagonisti Jack Nicholson, Faye Dunaway e John Huston, narra le vicende dell'investigatore J.J. Gittes che viene assoldato da una donna misteriosa per investigare sulla presunta infedeltà del marito. Si tratta di una vera e propria pietra miliare del cinema, inserita al 19° posto tra i film americani migliori di tutti i tempi.

Non sappiamo se Ben Affleck parteciperà anche come attore a questo progetto che lo vede alla regia ma, è certo che si tratterà di un'opera molto ambiziosa che potrà contare su un cast di tutto rispetto. Probabilmente vi prenderanno parte tutti gli interpreti della pellicola principale che potranno svelare importanti questioni relative alla produzione.

Vi ricordiamo che Affleck ha già vinto un Oscar nel 2013 con Argo, il film basato sull'operazione segreta condotta da Stati Uniti e Canada per liberare sei cittadini americani rifugiatisi nell'ambasciata canadese della capitale iraniana, dopo la crisi diplomatica intercorsa tra USA e Iran. The Big Goodbye sarà in grado di bissare questo risultato?

Intanto Ben Affleck si è di recente mostrato in perfetta forma fisica. Tornerà a vestire i panni di Batman ancora una volta o ha deciso semplicemente di tenersi allenato per la sua nuova compagna Ana de Armas? Solo il tempo potrà dircelo.