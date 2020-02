Ben Affleck torna ancora sui progetti passati e rassicura: 'McScam è ancora in produzione'

Nell'estate del 2018 Ben Affleck e Matt Damon annunciarono di essere al lavoro su McScam, pellicola incentrata sulla truffa milionaria ai danni di McDonald's, colosso dei fast food americano, ma da allora non se n'era saputo più nulla, almeno fin'ora. L'ex Batman è recentemente tornato sul progetto il quale, rassicura, sarebbe ancora in piedi.

Tra le varie cause del continuo posticipo dei lavori, l'attore ha menzionato le nemorense scadenze delle altre pellicole che lo vedevano coinvolto, ma è possibile, come già accaduto per il Cavaliere Oscuro, che i suoi problemi di alcolismo abbiano giocato una parte importante nella vicenda.



"Abbiamo ricevuto da poco una nuova bozza ed è davvero buona. Hollywood è un posto davvero strano, la persona che gestiva lo studio quando hanno comprato quella sceneggiatura ha appena lasciato il lavoro e lo studio che stava per producendo è stato acquistato da un altro studio. Ci sono tanti momenti di alti e bassi, in cui sembra che nulla vada al proprio posto e pensi 'È ancora una priorità o sono interessati ad altri tipi di film?' E non sono sicuro che adesso McScam sia una priorità. Ci piace davvero e stiamo ancora sviluppando la sceneggiatura. Sto per girare la mia parte in questo film di Ridley Scott, The Last Duel, che ho scritto con Matt Damon e Nicole Holofcener. Intanto ho finito Deep Water di Adrian Lyne: è stato molto divertente girare con lui e penso che sia davvero una persona interessante con cui lavorare. È molto gratificante lavorare con registi da cui puoi imparare così tanto e devi trovare per forza il modo di far funzionare le loro storie."



Purtroppo, Affleck non h aggiunto latro riguardo i tempi di lavorazione di McScam, anche se, nonostante le rassicurazioni, sembra improbabile che inizino a filmare in tempi brevi.



Intanto l'attore è impegnato sul set di The Last Duel in cui reciterà al fianco di Matt Damon e Adam Driver e del quale, nonostante le riprese sembrino procedere sena introppi, si dice molto nervoso.